Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
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Боец спецподразделения «Альфа» останется в СИЗО

Москва 2405:58

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

РИА Новости05:15

Разбой класса «Альфа»: боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

Вести.Ru05:08

Задержанный спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

RT на русском07:15

Обвиняемый по делу о разбое ФСБ офицер «Альфы» частично признал вину

РБК04:50

Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение

Московский Комсомолец04:31

Еще один фигурант дела спецназовцев ФСБ о разбое частично признал вину

ТАСС04:19
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Армия и оружие

Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников

Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Политика

МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Космос

Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии

Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено вчера в 07:40
Наука

У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет

На дне Балтийского моря исследователи случайно обнаружили древний лес, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена

Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Теннис

Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:58
Авто

Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Энергетика

Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%

Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки

В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Кино

В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»

Обновлено вчера в 21:20
Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Обновлено в 09:16
Авто

Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП

Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Наука

Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности

Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Политика

Украина хочет расширить санкции против России

В санкционный список предложено внести 24 предприятия, которые работают над газопроводом из Краснодарского края в Крым.
Обновлено в 03:17
Экономика

Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета

Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

После слухов о разводе певица Глюкоза углубилась в философию

Несколько дней назад певица Глюкоза (Наташа Ионова) сама дала повод предположить, что в ее отношениях с супругом Александром Чистяковым наметился серьезный раскол.
Обновлено вчера в 04:28
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Музыка

Певец Макс Барских заявил о завершении карьеры

Обновлено в 05:20
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Футбол

Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении

В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
Обновлено в 08:16
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Космос

Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
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