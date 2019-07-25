Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.

Армия и оружие Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.

Политика МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.

Космос Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».

Происшествия Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Теннис Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".

Авто Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Энергетика Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7% Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Шоу-бизнес Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.

Происшествия В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Авто Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.

Наука Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.

Политика Украина хочет расширить санкции против России В санкционный список предложено внести 24 предприятия, которые работают над газопроводом из Краснодарского края в Крым.

Экономика Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.

Шоу-бизнес После слухов о разводе певица Глюкоза углубилась в философию Несколько дней назад певица Глюкоза (Наташа Ионова) сама дала повод предположить, что в ее отношениях с супругом Александром Чистяковым наметился серьезный раскол.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Происшествия Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.