Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
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Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение
Московский Комсомолец04:31
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Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Политика
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Космос
Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии
Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено вчера в 07:40
Наука
У берегов Литвы нашли древний затонувший лес, которому 10 тысяч лет
На дне Балтийского моря исследователи случайно обнаружили древний лес, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:58
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Энергетика
Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки
В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.
Обновлено в 09:13
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Наука
Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности
Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Политика
Украина хочет расширить санкции против России
В санкционный список предложено внести 24 предприятия, которые работают над газопроводом из Краснодарского края в Крым.
Обновлено в 03:17
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
После слухов о разводе певица Глюкоза углубилась в философию
Несколько дней назад певица Глюкоза (Наташа Ионова) сама дала повод предположить, что в ее отношениях с супругом Александром Чистяковым наметился серьезный раскол.
Обновлено вчера в 04:28
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Музыка
Певец Макс Барских заявил о завершении карьеры
Обновлено в 05:20
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении
В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
Обновлено в 08:16
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29