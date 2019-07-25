Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15
О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".
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Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение
Московский Комсомолец04:31
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Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.
Обновлено в 04:12
Авто
Новый Kia Telluride получил высшую награду за безопасность
Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick, автомобиль должен получить оценку «Хорошо» в каждой категории краш-тестов, за исключением нового теста с небольшим перекрытием на стороне пассажира, в котором допустимой оценкой является «удовлетворительно».
Обновлено в 00:45
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Пять человек погибли в результате лобового ДТП в Челябинской области
Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 23:01
Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
Обновлено в 05:05
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Диетолог назвала полезные и вредные завтраки
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Авто
Тесты проходит обновленная Audi Q5
Модель получит обновления в передней части кузова, на изображениях видно, как ее скрывает пластиковый камуфляж.
Обновлено в 01:48
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Общество
Большинство россиян не хотят нести ответственность за действия властей
Люди больше готовы прогибаться под внешним давлением, хотя и понимают, что это неправильно.
Обновлено в 04:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Авто
1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в гонке с Ferrari 488 GTB
Настроенный компанией Hennessey спорткар Chevrolet Corvette ZR1 сравнили в заезде с итальянским суперкаром Ferrari 488 GTB.
Обновлено в 00:14
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС в целях субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в направлении Тбилиси и Батуми, говорится в постановлении на сайте правительства.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Екатеринбурге на строительстве моста погиб рабочий – идёт проверка
В Екатеринбурге в результате ЧП во время строительства моста «Макаровский» погиб водитель манипулятора.
Обновлено в 04:32