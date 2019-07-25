О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Происшествия Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.

Авто Новый Kia Telluride получил высшую награду за безопасность Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick, автомобиль должен получить оценку «Хорошо» в каждой категории краш-тестов, за исключением нового теста с небольшим перекрытием на стороне пассажира, в котором допустимой оценкой является «удовлетворительно».

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.

Общество «Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.

Происшествия Пять человек погибли в результате лобового ДТП в Челябинской области Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Технологии Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое «Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Авто Тесты проходит обновленная Audi Q5 Модель получит обновления в передней части кузова, на изображениях видно, как ее скрывает пластиковый камуфляж.

Общество Большинство россиян не хотят нести ответственность за действия властей Люди больше готовы прогибаться под внешним давлением, хотя и понимают, что это неправильно.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.

Авто 1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в гонке с Ferrari 488 GTB Настроенный компанией Hennessey спорткар Chevrolet Corvette ZR1 сравнили в заезде с итальянским суперкаром Ferrari 488 GTB.

Авто Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.

Политика Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС в целях субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в направлении Тбилиси и Батуми, говорится в постановлении на сайте правительства.