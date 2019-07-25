Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере".
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«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
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В Екатеринбурге в результате ЧП во время строительства моста «Макаровский» погиб водитель манипулятора.
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