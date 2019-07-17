Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал винуLenta.ru 06:05

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Один из задержанных сотрудников ФСБ признал вину в разбое

РИА Новости06:32

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Lenta.ru06:05

Проходящий по делу о разбоях сотрудник ФСБ оформил явку с повинной

RT на русском06:17

Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину

РБК06:24

Военный суд не отпустил из СИЗО подозреваемого в разбое оперативника управления «К» ФСБ

Агентство Москва06:35

Проходящий по делу о разбоях сотрудник ФСБ Власов оформил явку с повинной

ТАСС06:11

Московский Окружной военный суд сегодня рассмотрит жалобу на арест двух сотрудников ФСБ, которых обвиняют в разбое

Эхо Москвы01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Общество

В России ускорилась убыль населения

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

Обновлено в 06:37
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку

На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Авто

Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija

Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Интернет

Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации

Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»

Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Алибасов подрался с подругой на съемках ток-шоу на Первом канале

Музыкальный продюсер Бари Алибасов после недавней резонансной истории с отравлением жидкостью для прочистки труб вновь дал СМИ повод заговорить о себе.
Обновлено в 04:51
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Службу скорой медицинской помощи Тверской области ждут перемены

Служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями – в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Общество

Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма

Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в пролив Ла-Манш

Обновлено в 05:25
Наука

Свиной жир и сало могли применять при строительстве Стоунхенджа

Обновлено вчера в 15:49
Технологии

LG Electronics создала капсульную машину для варки пива

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Культура

Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»

Обновлено в 04:01
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Главное