Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президентаРБК 08:17

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене чиновника

Взгляд.ру09:18

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене Александра Воробьева

РЕН ТВ09:11

Задержанный по подозрению в госизмене представился помощником уральского полпреда президента

Коммерсантъ08:25

Задержанный ФСБ по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента

РИА Новости08:21

Суд арестовал помощника полпреда президента в УФО по делу о госизмене

RT на русском09:18

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

РБК08:17

Суд арестовал помощника полпреда в УрФО Воробьева по делу о госизмене

ТАСС09:26
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Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
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Авто

Студенты превратили BMW X7 в пикап

Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
Обновлено в 04:23
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
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Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

При взрыве автомобиля в Турции погибли три человека

Обновлено в 07:33
Политика

«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень одобрения деятельности президента за неделю сократился с 64,8 до 63,7%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%).
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых полок

Как сообщают РИА новости, в вагоне находятся только 40 спальных мест вместо привычных 54.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома

В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера горит жилой дом. Информация о пожаре поступила в 17:33 местного времени.
Обновлено в 09:22
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 06:42
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Политика

Кремль отреагировал на расследование Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Экономика

Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%

Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Кино

У аниме «Акира» появится продолжение

Кацухиро Отомо объявил, что работает над многосерийным продолжением «Акиры».
Обновлено в 07:21
Технологии

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

При росте на 30% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
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