Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президентаРБК 08:17
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.
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Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Обновлено в 12:38
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
ЖКХ
«РВК-Центр» расширяет сеть нетарифных услуг
Чтобы быть максимально понятным и удобным для абонентов, «РВК-Центр» активно изучает спрос потребителей и формирует перечень актуальных услуг.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась фото 5-месячного сына
На снимке звезда позирует с 5-месячным сыном по имени Марк Лео. Кроме того, перед камерой предстал его отец – бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 14:58
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Политика
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено в 01:56
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу
С пятого июля серия молодежных смартфонов Xiaomi CC9 выходит в продажу.
Обновлено в 06:14
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Общество
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода
Творческие способности требуют выхода.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:19
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено в 10:18
Теннис
Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона
Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 12:09
Политика
Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал прекратить атаки сил Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление администрации главы государства.
Обновлено в 18:42