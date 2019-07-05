Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президентаРБК 08:17
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев сообщил, отвечая на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Воробьева назначили помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса.Новая газета08:24
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В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
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Обновлено в 05:31
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Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
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Футбол
Головин не попал в состав «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии
«Монако» назвал футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
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Театры
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Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
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