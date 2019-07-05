с чего всё началось

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.

Шоу-бизнес Мамина мудрость: Муцениеце рассказала, как решает конфликты детей Возлюбленная актера из сериала «Мажор» Агата Муцениеце не только научилась сглаживать острые углы в конфликтах с мужем, но и выступает в качестве миротворца в детских ссорах.

Политика Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Армия и оружие За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.

Гаджеты Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.

Футбол Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит» Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.

Общество Новая оптическая иллюзия поразила интернет Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.

Политика В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.