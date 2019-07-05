Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президентаВедомости 09:14
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс». Уточняется, что он арестован до 4 сентября.
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с чего всё началось
Воробьева назначили помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса.Новая газета08:24
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