Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодкахИзвестия 09:43

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

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