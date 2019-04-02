Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодкахИзвестия 09:43

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Норвежцу предъявили обвинение в сборе данных об атомных подлодках России

РБК09:53

Обвиняемый в шпионаже норвежец собирал информацию о подлодках России

RT на русском09:44

Норвежца Фруде Берга обвинили в сборе информации о российских подлодках

РИА Новости09:11

Прокурор сообщил, в чем обвиняют задержанного норвежского шпиона

Московский Комсомолец09:31

Прокуратура утверждает, что норвежец Берг собирал информацию о подлодках ВМФ России

ТАСС10:20

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Известия09:43

Адвокат: Обвиняемый в шпионаже гражданин Норвегии Ф.Берг ждет возвращения на родину

Агентство Москва09:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
Общество

Последняя норковая ферма в Германии закрылась

Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец

Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Общество

Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС

Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено в 18:52
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику

Две попытки обернулись неудачей, в третий раз хирургу пришлось уже брать хрящ из ребра Мексики и вставить его в нос, однако и этот метод не дал должного результата, — эта часть лица до сих пор выглядит отекшей.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Обновлено в 17:30
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента

Обновлено в 07:52
Общество

Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале

Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 12:50
Экономика

Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Футбол

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар в среду возобновит тренировки после травмы, сообщается в микроблоге французского футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:58
Музыка

Клип Монеточки на песню «Нимфоманка» появился в Сети

Исполнительница Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, выпустила клип на песню "Нимфоманка".
Обновлено в 19:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное