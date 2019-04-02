Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодкахИзвестия 09:43
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
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Адвокат: Обвиняемый в шпионаже гражданин Норвегии Ф.Берг ждет возвращения на родину
Агентство Москва09:45
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
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