Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
РИА Новости
10:22

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
РИА Новости10:22

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Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

РИА Новости10:22

Задержанного при попытке шпионажа морпеха США назвали «свадебным гостем»

Царьград09:08

Брат обвиненного в шпионаже американца объяснил его визит в Москву

РБК09:39

WSJ: дипломаты США надеются посетить задержанного в Москве американца в течение 72 часов

ТАСС10:13

Задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу

Газета.Ru09:11

Брат задержанного американца заявил, что тот приехал в Москву на свадьбу

RT на русском09:40

Дипломаты США возможно увидятся с задержанным в РФ американцем в течение 72 часов

Интерфакс11:02
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Обновлено в 11:45
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске спасли живого 11-месячного ребенка.
Обновлено в 07:05
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры

В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Германии мужчина умышленно наехал на группу людей, есть пострадавшие

На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей в новогоднюю ночь, пострадали как минимум четыре человека, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт

Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:06
Политика

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Владимир Путин подарил ноутбук мальчику, спасенному в Магнитогорске

Обрушение подъезда 10-этажного дома произошло в Магнитогорске вчера утром. Из-под завалов извлечены тела восьми жителей.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
Обновлено в 11:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Отец выжившего в Магнитогорске мальчика рассказал о состоянии сына

Выживший после взрыва 11-месячный Иван Фокин находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ребенка готовят к перевозке в Москву.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт

Обновлено в 08:20
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Обновлено в 10:43
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Путин поблагодарил спасателей за самоотверженность в Магнитогорске

Президент Владимир Путин в телефонных разговорах с офицерами группы МЧС, работающими в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко выразил им и всем спасателям благодарность за самоотверженную работу на месте трагедии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 12:01
Единоборства

Бой-реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году

В 2019 году может состояться бой-реванш обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 11:51
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства

Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
Обновлено в 09:05
Происшествия

МЧС приостановило разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске

Разбор завалов в Магнитогорске, где в понедельник из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома, приостановлен из-за проведения работ на кровле.
Обновлено в 03:04
Футбол

Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Обновлено в 10:14
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