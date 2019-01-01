Происшествия
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбуВести.Ru09:13
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого. Об этом рассказал CNN его брат-близнец Дэвид. По словам брата предполагаемого шпиона, последнее сообщение от Пола он получил в пятницу, 28 декабря, в день задержания в Москве.
Вести.Ru09:13
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Обновлено в 06:58
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву
Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Спорт
Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка
Маленький ребенок, спасенный из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, выжил благодаря положению тела, в котором он находился во время падения перекрытий.
Обновлено в 09:06
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА "Новости" соо ссылкой на интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Число погибших при ЧП в Магнитогорске выросло до семи человек
Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске выросло до семи человек.
Обновлено в 01:00
Происшествия
МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения
Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт
Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере, которое произошло вечером 31 декабря, расследуется как теракт.
Обновлено в 08:56
Политика
Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января
Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Экономика
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД
Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД).
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной метели
Обновлено в 09:02
Политика
На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко ради Зеленского
Выступление украинского шоумена Владимира Зеленского сдвинуло новогоднее поздравление президента Петра Порошенко на телеканале «1+1».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно
Обновлено в 08:20
Происшествия
Выжившего под завалами дома в Магнитогорске малыша узнала мама
Обновлено в 08:57
Политика
В России стартовал первый этап пенсионной реформы
В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако вряд ли они будут такого же масштаба как пенсионная.
Обновлено в 09:04
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году
В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02