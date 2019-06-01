Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗОИзвестия 11:25
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 26 июня.
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В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк
Национальная служба новостей11:36
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