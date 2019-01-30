Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языкомИнтерфакс 08:15

с чего всё началось

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Происшествия Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.

Происшествия Из аквапарка в Москве были эвакуированы 85 человек Восемьдесят пять человек эвакуировали из аквапарка «Мореон» на юго-западе Москвы после возгорания, которое произошло в сауне.

Происшествия По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Происшествия В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.

Происшествия Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в обмане Балерина Анастасия Волочкова заявила, что задержанный сенатор Рауф Арашуков обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами.

Космос Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.

Наука Названа новая опасность домашних кошек В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать вызывать шизофрению и другие заболевания, пишет Science Alert.

Политика У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.

Интернет Facebook платила пользователям за установку следящей программы Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Авто Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Происшествия На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда» Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Общество На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.

Происшествия Три подростка пострадали в результате инцидента в подольской школе Два школьника из подмосковного Подольска госпитализированы в больницу после распыления перцового баллончика в школе N34, родители третьего пострадавшего от госпитализации отказались, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Гаджеты «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов» По информации российских СМИ, «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов», а по состоянию к 20 января показатель составил 450 экземпляров.

Гаджеты Samsung анонсировала выпуск смартфона с рекордным объемом памяти Ранее в Сети появлялись слухи о возможном рекордном объеме памяти в новом смартфоне от корейского производителя.

Происшествия Вице-губернатору Ленобласти предъявлено обвинение в мошенничестве Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.

Театры Этуш перестанет играть «Бенефис» в театре Вахтангова Спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем в главной роли будет исключен из репертуара театра, поскольку 96-летнему актеру тяжело находиться на сцене.