Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языкомИнтерфакс 08:15

с чего всё началось

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Происшествия Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийствах сенатора Арашукова Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух эпизодах организации убийства, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, сообщил из суда корреспондент «Ведомостей».

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Наука Названа неожиданная опасность домашних кошек Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Авто Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Авто Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.

Происшествия В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.

Космос Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.

Происшествия Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.

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Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Гаджеты В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.

Политика Мэр Риги Ушаков прокомментировал обыски у него Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, отверг все подозрения в нарушениях и заявил, что не собирается покидать свой пост, передает LETA.

Наука Ученые нашли 35000-летний череп современного человека Британские специалисты установили, что возраст черепа древнего человека, который был найдены на территории современной Монголии, составляет приблизительно 35 000 лет.

Музыка Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о The Beatles Режиссер Питер Джексон начал съемки документального фильма о группе The Beatles.

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.

ЖКХ Снегопад в столице продлится до утра четверга Снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января.

Транспорт Названы самые опасные для вождения страны Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

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Гаджеты Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт.