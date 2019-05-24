Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗОЦензуры.Нет 04:29
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Напомним, что у него нашли при обыске 12 млрд рублей наличными.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.Коммерсантъвчера в 13:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Полковник ФСБ Черкалин содержится в двухместной камере СИЗО «Лефортово» и удовлетворён условиями - ОНК
Интерфакс - Россиявчера в 10:43
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Футбол
«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели
По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
Обновлено в 10:23
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
Обновлено в 14:25
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Обновлено в 14:34
Общество
Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции
Жители города Лаваль во Франции установили рекорд, приготовив более 2 тыс. блинов за 24 часа.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Технологии
Кто на самом деле следит за людьми и читает их мысли
Единственной российской компанией, включенной в список лучших компаний в области ИИ Global AI Inner Circle program от Microsoft, является резидент Фонда «Сколково» Heedbook.
Обновлено в 15:00
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»
В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Канада — Чехия 5:1 (3-й период)
Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии
Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00