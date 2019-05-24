Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗОЦензуры.Нет 04:29

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Напомним, что у него нашли при обыске 12 млрд рублей наличными.
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с чего всё началось

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.
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Коммерсантъвчера в 13:38
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Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

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Армия и оружие

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Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
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«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»

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В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

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Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

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Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari

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Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

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В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
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