Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗОЦензуры.Нет 04:29

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Напомним, что у него нашли при обыске 12 млрд рублей наличными.
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с чего всё началось

Чекист, у которого изъяли 12 млрд руб., истово молится и занимается спортом

Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
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В Министерстве обороны Индии заявили, что использование биотоплива для полетов военно-транспортных самолетов ВВС Индии позволит сэкономить на ископаемых видах топлива, которыми страна не богата.
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По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.
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Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
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Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
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РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

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