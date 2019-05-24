Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗОЦензуры.Нет 04:29
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Напомним, что у него нашли при обыске 12 млрд рублей наличными.
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с чего всё началось
Если начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кирилл Черкалин попал в недавно отремонтированную камеру со всеми удобствами, то его бывший начальник Дмитрий Фролов, которому при задержании сломали руку, вынужден находиться под стражей в помещении с их минимумом.Коммерсантъвчера в 13:38
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Полковник ФСБ Черкалин содержится в двухместной камере СИЗО «Лефортово» и удовлетворён условиями - ОНК
Интерфакс - Россиявчера в 10:43
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