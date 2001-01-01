Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках он не признает. Кирилл сейчас задержан на 48 часов. Завтра суд по мере пресечения.

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram, мера пресечения будет избрана завтра, 2 августа, Басманным судом.

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

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