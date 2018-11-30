с чего всё началось

Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Политика Политика Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20

Политика Политика Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс Въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения, сообщила в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Политика Политика Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.

Политика Политика G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков Страны G7 приняли совместное заявление по инциденту в Керченском проливе. Документ также призывает к предотвращению дальнейшей эскалации.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

Политика Политика РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.

Политика Политика Трамп обсудил с президентом Южной Кореи новую встречу с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином идею новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА "Новости".

Политика Политика Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.

Политика Политика «Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика Политика СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Политика Политика Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.

Политика Политика Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.