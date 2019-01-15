Политика

Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Газета.Ru
06:57

Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, 15 января рассматривается ходатайство следствия о продлении им срока ареста на 3 месяца - до 6 апреля.
Газета.Ru06:57
с чего всё началось

Украинские моряки отказались давать показания в суде

Задержанные после провокации Украины в районе Керченского пролива моряки отказываются давать показания в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы.
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Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

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Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

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