Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублейВести.Ru 11:36
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Задержанные участники несогласованной акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.Москва 2410:51
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