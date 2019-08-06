Задержанные участники несогласованной акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.

с чего всё началось

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

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