Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублейВести.Ru вчера в 11:36
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Задержанные участники несогласованной акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.Москва 24вчера в 10:51
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У задержанных на акции 27 июля в Москве насчитали долгов на 26 миллионов рублей
Эхо Москвывчера в 19:06
ФССП: Задержанные на акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей
Вечерняя Москвавчера в 14:20
ФССП: Задержанные на акции 27 июля имеют задолженности на 26 млн рублей
Московский Комсомолецвчера в 11:36
ФССП: Задержанные участники несогласованной акции 27 июля в Москве имеют задолженности на 26 млн руб
Агентство Москвавчера в 10:49
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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