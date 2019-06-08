Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницуИзвестия 07:48
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
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