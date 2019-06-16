Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера УсатогоРБК 15:59

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого. Об этом сообщает издание noi.md. Усатый сообщил своим сторонникам, собравшимся у здания прокуратуры, что дал показания.
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Молдавский оппозиционер Усатый сообщил об отмене ордера на его арест

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Интерфакс14:21
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Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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