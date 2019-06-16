Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера УсатогоРБК 15:59
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого. Об этом сообщает издание noi.md. Усатый сообщил своим сторонникам, собравшимся у здания прокуратуры, что дал показания.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
Обновлено в 15:16
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Политика
Болтон встретился с сестрой арестованного в России Пола Уилана
Советник президента США по безопасности Джон Болтон встретился с сестрой арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уитана Элизабет.
Обновлено в 17:04
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Футбол
СМИ: ПСЖ может продать Неймара
Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если поступит выгодное предложение.
Обновлено в 17:33
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Общество
Жителей Киселевска, просивших убежище у Канады, переселят
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Челябинске на ЧМЗ откроется новая поликлиника
В Челябинске откроется новая поликлиника для взрослых пациентов. Южноуральцы смогут посетить её уже в августе 2019 года.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Происшествия
На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей
Сотрудники МВД по Дагестану вместе с коллегами из республиканского управления ФСБ задержали руководителя муниципального учреждения Махачкалы и троих предпринимателей, подозреваемых в хищении более 71 млн рублей на поставках в городские школы и детские сады фальсифицированного сливочного масла.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Общество
Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России
ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Передовая для хирурга
Успех операции зависит и от самого хирурга, и от его ассистентов.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Общество
Митинг против экотехнопарка «Шиес» прошел в Северодвинске
15 июня ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15