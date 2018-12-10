Происшествия
Задержанная в Канаде финдиректор Huawei заявила о невиновности
Задержанная в Канаде финдиректор Huawei заявила о невиновностиRT на русскомвчера в 19:20
Финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог.
RT на русскомвчера в 19:20
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