3 августа на Бульварном кольце проходили протесты с требованием допуска кандидатов на выборы в Мосгордуму – и задержания.

Задержания на Трубной площади на акции протеста 3 августа: фоторепортаж

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