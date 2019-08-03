Происшествия
Задержания на Трубной площади на акции протеста 3 августа: фоторепортажСобеседник 07:24
3 августа на Бульварном кольце проходили протесты с требованием допуска кандидатов на выборы в Мосгордуму – и задержания.
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Артемий Троицкий: «Вы видели акции в Гонкогне? Вот так надо протестовать, а не убегать с поля боя»
Гражданские силы.рувчера в 08:58
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Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Наука
Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью
Обновлено в 08:58
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Vivo представила в России смартфон средней ценовой категории V17 Neo
В России вышел новый смартфон средней ценовой категории Vivo V17 Neo с 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android Pie (9.0) и батареей на 4500 мА.ч. Аппарат получил 6,38-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина «великим президентом»
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ
Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо.
Обновлено в 11:40
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:30
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
Британские врачи заявляют, что подобная операция поможет тысячам женщин, которые сталкиваются с такими серьезными осложнениями здоровья, как остеопороз и сердечные заболевания.
Обновлено в 12:17
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 02 августа в 04:29