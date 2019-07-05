Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании в Ливии двух своих действующих сотрудников, одним из которых оказался Максим Шугалей — известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы ФЗНЦ. Отмечается, что россиян задержали еще в мае, однако СМИ сообщили об этом лишь 5 июля.

с чего всё началось

Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Общество Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Армия и оружие Тренировавшая боевиков ИГ ирландка попросилась домой Ирландка Лиза Смит, состоявшая в «Исламском государстве» (ИГ, запрещена в России), просит власти страны вернуть ее домой вместе с родившейся в Сирии двухлетней дочерью, но другие женщины из террористической организации утверждают, что она проводила боевые тренировки.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Политика США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России» Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Спорт Сестры Аверины открыли бутылку булавой и бросили вызов Загитовой В флешмобе уже поучаствовала одна российская фигуристка – Станислава Константинова, и открыла бутылку не просто ударом ноги, а лезвием конька.

Финансы АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».

Политика Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Политика Путин подарил папе Римскому «Грех» Как пишет ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, президент РФ подарил папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» .

Наука Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Шоу-бизнес Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.