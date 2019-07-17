Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».

с чего всё началось

Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

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