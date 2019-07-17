Происшествия
Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видеоLenta.ru 09:26
Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о получении взятки.
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с чего всё началось
«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков
Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил о помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».Фонтанка.Ру08:25
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«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии
КП - Санкт-Петербург11:39
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