Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видеоВести.Ru 05:05
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Операцию по поимке предполагаемых злоумышленников сняли на видео.
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По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.
с чего всё началось
Силовики задержали двух подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, которого ударили ножом в массовой драке в подмосковном поселке Путилково, сообщает региональное управление Следственного комитета.Медиазона04:30
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