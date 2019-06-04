Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видеоВести.Ru 05:05

с чего всё началось

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.

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