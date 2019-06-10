Происшествия
Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видеоВзгляд.ру 11:15
Задержание участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму попало на видео. Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено в 12:21
Политика
Трамп обсудит с Абэ денуклеаризацию КНДР
Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Абэ Синдзо в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР.
Обновлено в 16:25
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A
В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.
Обновлено в 01:56
Общество
Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда
В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Космос
10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле
Обновлено 08 июня в 07:37
Авто
Вседорожник Genesis GV80 снял часть камуфляжа на тестах
На опытных образцах, проходящих испытания в Европе, становится всё меньше и меньше камуфляжа.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД
Следственный комитет не получил от Главного следственного управления МВД материалы уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Кино
Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ показала на «Кинотавре» свой новый фильм
Новый фильм режиссёра китайского происхождения, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ открыл конкурсную программу российского кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 12:50
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17