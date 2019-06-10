Происшествия

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видеоВзгляд.ру 11:15

Задержание участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму попало на видео. Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания.
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Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

РИА Новости10:07

ФСБ задержала в Крыму 8 сторонников запрещенной секты «Хизб ут-Тахрир»

КП - Крым09:41

В Крыму задержаны члены террористической организации

КИА08:14

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Интерфакс - Россия08:11

ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

РЕН ТВ08:46

Видео с места обысков: что нашли в домах активистов «Хизб ут-тахрир»* в Крыму

РИА Новости Крым08:40

ФСБ проводит следственные действия у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

ИА Крыминформ01:43
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Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Абэ Синдзо в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР.
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Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

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Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
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СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
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Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

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В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A

В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.
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В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
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Вседорожник Genesis GV80 снял часть камуфляжа на тестах

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Происшествия

Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД

Следственный комитет не получил от Главного следственного управления МВД материалы уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
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Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

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Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
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Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
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