Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видеоВзгляд.ру 11:15

Задержание участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму попало на видео. Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания.

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

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