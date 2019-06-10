Происшествия

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видеоВзгляд.ру 11:15

Задержание участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму попало на видео. Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показала видео с задержания.
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Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

РИА Новости10:07

ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

РЕН ТВ08:46

ФСБ проводит следственные действия у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

ИА Крыминформ01:43

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

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КП - Крым09:41

Видео с места обысков: что нашли в домах активистов «Хизб ут-тахрир»* в Крыму

РИА Новости Крым08:40

В Крыму задержаны члены террористической организации

КИА08:14
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Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
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Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
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Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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У Бари Алибасова начались осложнения

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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

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Сборная Сербии разгромила команду Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
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Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
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