Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генералаРусская Планета вчера в 08:59

В министерстве накопилось много жалоб от жителей региона, у которых отняли бизнес или недвижимость. В 2017 году Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии. Через заместителя главы Росгвардии, генерала Сергея Ченчика он обратился к Матовникову.
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с чего всё началось

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

В полпредстве, по словам собеседника РБК в МВД, уже был «большой объем материалов» на Арашуковых. «Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
РБКвчера в 06:42

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Арашуковых арестовали после доклада силовиков Путину

News.ruвчера в 07:42

Доклад полпреда и арест: появились подробности задержания Арашуковых

REGNUMвчера в 08:21

РБК: наводку на Арашуковых дал полпред в СКФО Матовников

Московский Комсомолецвчера в 08:11

СМИ рассказали подробности расследования дела Арашукова

РИА Новостивчера в 09:33

К преследованию Арашуковых оказался причастен таинственный генерал

Lenta.ruвчера в 07:10

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

РБКвчера в 06:42

РБК: Путину доложили о деле Арашуковых в сентябре

Дождьвчера в 08:43
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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Япония изучает возможность отмены виз для россиян

Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Обновлено в 00:53
Политика

Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков

Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу»

Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».
Обновлено в 00:56
Происшествия

В результате взрыва газа в доме в Красноярске погиб один человек

Под завалами дома в Красноярске, где произошёл взрыв газа, найдено тело одного погибшего.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Купившая 11 авиабилетов для детей женщина получила компенсацию

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Бийске «заминировали» около 100 зданий

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали заявление продюсера BBC

Напомним, продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter о том, что сцена в госпитале сирийского города Дума в Восточной Гуте, где якобы оказывали помощь пострадавшим от предполагаемой химической атаки 7 апреля 2018 года, "была без сомнения постановочной", и он "может это доказать".
Обновлено в 01:00
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено вчера в 13:03
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Обновлено вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей

В конце января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Власти Севастополя просят, чтобы аэропорт Бельбек стал международным

Правительство Севастополя обратилось в Минтранс РФ с просьбой организовать международный пункт пропуска в строящейся гражданской части аэропорта Бельбек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Опубликованы кадры уничтожения американской бронетехники хуситами

Обновлено в 01:00
Авто

В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ

Самый старый экземпляр — черный седан Mercedes-Benz 230E в 123-м кузове с пробегом 476 тысяч километров.
Обновлено вчера в 13:42
Хоккей

Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сан-Хосе»

"Вашингтон" разгромил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. В составе победителей дублем отметился Ти Джей Оши, еще по разу отличились Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Кузбассе самоходная артиллерийская установка сбила опору ЛЭП

Самоходная артиллерийская установка сбила опору линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Юргинском районе Кемеровской области, энергетики восстановили электроснабжение, сообщает в пятницу "Кузбассэнерго - РЭС" (филиал "МРСК Сибири").
Обновлено в 00:12
Политика

Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено вчера в 19:52
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Аризону»

«Сент-Луис Блюз» разгромил «Аризону Койотс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Два гола в этом матче забил россиянин Владимир Тарасенко, еще по разу отличились Джоэл Эдмундсон и Роберт Бортуццо.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям

Обновлено вчера в 22:26
Хоккей

Кучеров шестой раз в сезоне набрал в одной игре НХЛ четыре очка

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Происшествия

На Вантовом мосту загорелся грузовик

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, утром 15 февраля на Вантовом мосту загорелся грузовик.
Обновлено в 00:25
Авто

Министр транспорта отшутился на вопрос о покупке Aurus

Министр транспорта РФ Евгений Дмитрих на вопрос планирует ли купить себе Aurus отшутился, что у него нет денег.
Обновлено в 00:28
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено вчера в 12:51
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Александр Анатольевич Матовников
Российский государственный и военный деятель. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе с 26 июня 2018 года, член Совета Безопасности России с 3 июля 2018 года.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военачальник. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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