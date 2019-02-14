Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генералаРусская Планета 08:59

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом следствия.
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с чего всё началось

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

В полпредстве, по словам собеседника РБК в МВД, уже был «большой объем материалов» на Арашуковых. «Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
РБК06:42

Подробнее о событии

СМИ рассказали подробности расследования дела Арашукова

РИА Новости09:33

РБК: Путину доложили о деле Арашуковых в сентябре

Дождь08:43

РБК: наводку на Арашуковых дал полпред в СКФО Матовников

Московский Комсомолец08:11

Арашуковых арестовали после доклада силовиков Путину

News.ru07:42

К преследованию Арашуковых оказался причастен таинственный генерал

Lenta.ru07:10

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

РБК06:42

Доклад полпреда и арест: появились подробности задержания Арашуковых

REGNUM08:21
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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 17:19
Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 16:06
Спорт

Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Технологии

«ВКонтакте» прокомментировала сбой с публикациями в сообществах

Ранее издание Vc.ru сообщило, что вечером 14 февраля в официальных сообществах и страницах пользователей «ВКонтакте» стали появляться идентичные сообщения о «запуске рекламы в личных сообщениях», содержащие ссылку, при нажатии на которую такое же сообщение публиковалось на странице кликнувшего.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Шахтёр» в меньшинстве добыл ничью в игре против «Айнтрахта»

Украинский «Шахтёр» и немецкий «Айнтрахт» сыграли вничью 14 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 16:56
Политика

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК.
Обновлено в 16:52
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Суд снял арест с имущества Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ

«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Обновлено в 03:55
Происшествия

Путин выразил соболезнования президенту Индии в связи с терактом

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, подтвердив готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия.
Обновлено в 13:52
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Обновлено в 05:40
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление

Актер Максим Виторга заявил, что он "гей". Об этом он рассказал коллеге Павлу Деревянко, пишет Дни.ру.
Обновлено в 15:18
Политика

Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами

Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

США и Британия обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России

"Лидеры обсудили широкий круг оборонных вопросов, включая важность единства НАТО, нарушение пагубной деятельности России и защиту телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций", - сказал представитель Пентагона.
Обновлено в 18:09
Наука

В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы

В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Культура

Александра Друзя обвинили в подкупе на «Кто хочет стать миллионером»

Редактор отмечает, что это странно - "обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет", однако "не я его туда выбирал, да, и он там не один".
Обновлено 12 февраля в 05:10
Футбол

Фанаты «Олимпиакоса» на матче с киевским «Динамо» вывесили флаг России

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Футбол

Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
Обновлено в 17:17
Общество

В РЖД показали проект новых купейных вагонов

Обновлено в 11:04
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Александр Анатольевич Матовников
Российский государственный и военный деятель. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе с 26 июня 2018 года, член Совета Безопасности России с 3 июля 2018 года.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военачальник. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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