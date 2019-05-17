Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлиникеВести.Ru вчера в 15:28
По предварительным данным, женщина приехала с Украины. 16 мая неизвестная женщина, скрывавшая свое лицо под медицинской маской, оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы .
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Полицейские задержали мать девочки, оставленной в столичной поликлинике
Агентство Москвавчера в 15:45
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Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
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О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
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Обновлено 16 мая в 18:51
Общество
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Обновлено в 07:00
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
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Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
Обновлено в 07:24
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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Происшествия
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В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
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Обновлено вчера в 04:42
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Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч пятого тура группового этапа чемпионата мира против команды Латвии.
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В Афганистане пять детей погибли при взрыве
Обновлено в 05:17
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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
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Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти
Обновлено вчера в 03:22
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Порошенко призвал Зеленского добиваться новых санкций против РФ
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к команде избранного лидера Владимира Зеленского с призывом продолжать движение страны в Евросоюз, беречь отношения с партнерами по коалиции против "российской агрессии" и добиваться новых санкций.
Обновлено в 07:12
Авто
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Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
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Загитова выложила фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено 16 мая в 16:31
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На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье
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Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
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Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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Вечером 17 мая на Выборгском шоссе был обнаружен мужчина с многочисленным огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:23
Интернет
Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»
Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
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Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32