Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской областиREGNUM 07:50

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову. Её подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Правоохранители провели обыски в доме задержанной и на рабочем месте.
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с чего всё началось

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости07:45

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Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова

161.ru06:15

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

РИА Новости07:45

Чекисты задержали заместителя налоговой инспекции Ростовской области

1rnd.ru06:57

И.о. руководителя УФНС по Ростовской области подозревают в хищении 21 млн рублей

ТАСС10:15

СМИ: в Ростове задержали и. о. руководителя областной Федеральной налоговой службы

Donnews.ru06:58

Спецслужбы задержали и.о. начальника УФНС Ростовской области Ирину Александрову

Блокнот Ростов-на-Дону06:11

В Ростове задержали замруководителя УФНС по Ростовской области

Donday.ru05:46
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Общество

Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".
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Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
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Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе

Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
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Мэрия усомнилась, что храм успеют построить к 300-летию Екатеринбурга

Начальник департамента градостроительства Екатеринбурга Алексей Храмов заявил, что храм святой Екатерины вряд ли успеют построить к 300-летию города.
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Экономика

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика

Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
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Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Авто

Skoda показала свой первый серийный электромобиль

Обновлено в 09:13
Футбол

Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых играл

Обновлено в 10:04
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Общество

Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от квартир

С 25 мая начнут выдавать ключи дольщикам дома номер 6 в ЖК "Митино О2", дома номер 7 в ЖК "Опалиха О3" и домов 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".
Обновлено в 07:15
Происшествия

«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Политика

Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Политика

Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады

Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде

62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Экономика

Прибыль «ТрансКонтейнера» за 1 квартал выросла в 2,3 раза

Прибыль, относимая на собственников "ТрансКонтейнера", по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,3 раза - до 2,639 млрд рублей.
Обновлено в 10:12
Футбол

Дзюба назвал безобразием финал «Игры престолов»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба негативно отреагировал на финальный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено в 06:41
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Политика

Власти США могут ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли Соединенных Штатов предложило ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые искусственно занижают стоимость национальной валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Здоровье

В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков

Переход банков на новую модель финансирования строительных компаний может привести к уходу игроков с рынка и увеличению числа обманутых дольщиков.
Обновлено в 09:15
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