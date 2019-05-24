Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской областиREGNUM 07:50

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову. Её подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Правоохранители провели обыски в доме задержанной и на рабочем месте.

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