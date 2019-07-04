Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассиршаГазета.Ru вчера в 20:03
Работницу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, которая украла более 20 миллионов рублей и сбежала, поймали и задержали в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк. По данным следствия, женщина вынесла деньги из банка в конце мая в огромной сумке.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Луизу Хайруллину с семьей задержали полицейские в съемной квартире в Казани
ГТРК Башкортостанвчера в 16:11
Сбежавшая с 20 млн сотрудница банка из Башкортостана задержана на квартире в Казани
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:44
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Космос
Уфолог нашел на Марсе американскую подлодку
Внешние признаки обнаруженного объекта указывают на то, что он явно предназначался для хождения в морских глубинах, а замеченные Уорингом "столбы" – это уцелевшая рубка подводной лодки, которая раскололась надвое от удара о марсианскую почву.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
В Амурской области прошли сильные дожди
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал
Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Обновлено вчера в 16:20
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В омских моргах лежат 50 трупов, которых не на что похоронить
По информации издания, в моргах лежат около 50-ти невостребованных тел.
Обновлено вчера в 23:45
Театры
Режиссер Адольф Шапиро отмечает 80-летие
80 лет исполняется 4 июля театральному режиссеру и педагогу Адольфу Шапиро.
Обновлено вчера в 02:46
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено вчера в 12:06
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Интернет
Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Теннис
Серена Уильямс пробилась в третий круг Уимблдона
Представительница США Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, который продолжается в пригороде Лондона.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17