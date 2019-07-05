Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в МосквуИзвестия 13:30
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
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Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельТК Звезда 11:06
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