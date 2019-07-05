Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из ИнгушетииLenta.ru вчера в 04:18
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
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