Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике МосквыГазета.Ru вчера в 16:09

Полицейские установили личность женщины, оставившей в больнице ребенка, и задержали ее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова.
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