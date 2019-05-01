Задержана мать брошенной девочки в поликлинике МосквыГазета.Ru вчера в 16:09

Полицейские установили личность женщины, оставившей в больнице ребенка, и задержали ее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Политика Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Происшествия В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.

Политика Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.

Происшествия В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.

Политика России возвращают право голоса в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье Кузнецова призвала создать службу помощи семьям, чтобы защитить детей Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.

Политика Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Политика Вице-канцлер Австрии раскрыл детали скандального видео Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который оказался в центре коррупционного скандала, раскрыл детали компрометирующего его видео.

Политика Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Общество Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.

Общество Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.

Армия и оружие США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.

Происшествия На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.

Происшествия Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Политика КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.