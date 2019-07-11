Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда ИвановРИА Новости 06:01
На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: "Нет, по подозрению". В пресс-службе ПФР заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает "в штатном режиме". О своем содействии ходу расследования РИА Новости сообщили и в Министерстве труда.
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В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие.
— Антон Дроздов, российский экономистАргументы недели 06:08
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