Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взяткеГазета.Ru 05:36
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить320
В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие.
— Антон Дроздов, российский экономистАргументы недели 06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Музыка
Дима Билан сыграл призрака в своем новом клипе
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе
Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Общество
Ученые обнаружили новый признак развития аутизма
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Попытки пассажирки попасть в самолет по багажной ленте попали на видео
Женщина по неопытности пыталась пройти к самолету по багажной ленте.
Обновлено в 03:22
Происшествия
При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина
В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США
В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
Обновлено в 05:59
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Общество
В России увеличился спрос на специалистов в строительной сфере
Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» отметили рост спроса на специалистов строительных профессий в России.
Обновлено в 02:00
Здоровье
В Ленобласти сократилось количество пострадавших от укусов клещей
Общее количество укушенных с начала сезона превысило средние многолетние показатели на 40%.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31