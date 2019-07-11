В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Происшествия Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).

Спорт С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Политика Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Кино Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна» Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.

Происшествия В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Общество Ученые обнаружили новый признак развития аутизма Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Футбол Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Общество В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.

Общество В России увеличился спрос на специалистов в строительной сфере Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» отметили рост спроса на специалистов строительных профессий в России.

Здоровье В Ленобласти сократилось количество пострадавших от укусов клещей Общее количество укушенных с начала сезона превысило средние многолетние показатели на 40%.

Футбол Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.