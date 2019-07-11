Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фондаВедомости 04:41
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову. Издание TAdviser со ссылкой на двух собеседников уточнил, что Иванов задержан.
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Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:01
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