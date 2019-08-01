Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки ГригорьевойRT на русском 06:42
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по городу.
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с чего всё началось
В Петербурге арестованный по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой рассказал, что потерпевшую убил другой человек, сообщается на сайте Следственного комитета.Медиазона05:48
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В деле об убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый
КП - Санкт-Петербург06:39
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В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
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Общество
Конституционный суд встал на сторону дачников в споре с «Газпромом»
Владельцы дач, как правило, узнавали о таком соседстве только из исков. При этом суды обычно вставали на сторону бизнеса.
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Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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Два новых ночных автобусных маршрута запустят в Москве
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Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
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Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
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У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
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Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
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Гаджеты
Новый вирус-вымогатель для Android атаковал любителей порно
Эксперты по информационной безопасности обнаружили новый вирус, вымогающий деньги у пользователей устройств на базе Android.
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Баскетбол
Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пенсионерка забрала чужого 2-летнего ребенка из детсада в Астрахани
Пожилая пенсионерка из Астрахани случайно забрала из детского сада чужого ребенка.
Обновлено в 04:28
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
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«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Челябинской области произошло ещё одно крупное ДТП
Один человек погиб, сообщили в областном минздраве. Авария произошла на трассе Долгодеревенское — Кыштым.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
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Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
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Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59