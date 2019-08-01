с чего всё началось

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по городу.

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

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