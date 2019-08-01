Происшествия
Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активисткиИнтерфакс 06:27
В городском управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина задержан, в Октябрьском районном суде рассматривается вопрос о его аресте. Первый подозреваемый Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Григорьевой задержан уроженец Киргизии Мухамедов.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Санкт-Петербурге второго подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, говорится в сообщении на сайте ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Коммерсантъ06:56
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