с чего всё началось

В городском управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина задержан, в Октябрьском районном суде рассматривается вопрос о его аресте. Первый подозреваемый Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Григорьевой задержан уроженец Киргизии Мухамедов.

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