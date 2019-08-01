Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу. "Второй подозреваемый по делу об убийстве задержан", - сказали в управлении.

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Политика СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.

Экономика Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.

Футбол Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом» Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

Армия и оружие Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.

Шоу-бизнес Анита Цой отменила концерты из-за травмы Анита вынуждена отменить запланированные концерты, и просит прощения у поклонников. Недавно в Баку прогремел масштабный фестиваль «Жара».

Политика Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Шоу-бизнес Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.

Космос Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Технологии Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).

Политика Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая "Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Общество В Нидерландах запретили закрывать лицо С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Общество Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.

Политика Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.