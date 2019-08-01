Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены ГригорьевойТАСС 06:29

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу. "Второй подозреваемый по делу об убийстве задержан", - сказали в управлении.
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