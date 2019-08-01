Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены ГригорьевойТАСС 06:29
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу. "Второй подозреваемый по делу об убийстве задержан", - сказали в управлении.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Экономика
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Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила концерты из-за травмы
Анита вынуждена отменить запланированные концерты, и просит прощения у поклонников. Недавно в Баку прогремел масштабный фестиваль «Жара».
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Транспорт
ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах Кузбасса
Обновлено вчера в 05:01
Политика
75 лет назад началось знаменитое восстание в Варшаве
Обновлено в 13:19
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
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Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
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Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Технологии
Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза
Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).
Обновлено в 10:58
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
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Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Йеменские хуситы разбомбили военный парад в Адене
Обновлено в 09:58
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Обновлено в 11:10
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
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«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
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«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49