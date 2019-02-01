Происшествия
Задержан возможный похититель предполагаемого убийцы ВороненковаИзвестия 05:54
Полиция поймала безработного жителя Курска, который, предположительно, похитил криминального авторитета Юрия Василенко — главного подозреваемого по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении преступного авторитета Юрия Василенко — основного подозреваемого в убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как стало известно «МК», подозреваемым оказался 35-летний безработный житель Курска.Московский Комсомолец01:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
Трамп: США разработают военный ответ на «нарушения» Россией ДРСМД
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разработает ответ на "российские нарушения ДРСМД". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25
Спорт
Россиянина лишат золота Олимпиады за допинг
Обновлено в 10:22
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
СМИ сообщили о задержании аспиранта МГУ за изготовление взрывчатки
Сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки.
Обновлено в 09:50
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Общество
Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Технологии
Хакеры выложили в сеть 25 миллиардов логинов и паролей
В сети появилась база из 25 миллиардов логинов и паролей пользователей различных сервисов.
Обновлено в 10:10
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет
Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Обновлено в 07:40
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца
Следствие ходатайствовало о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, проходящим по уголовному делу о драках с их участием.
Обновлено в 08:37
Наука
Названо имя богатейшего человека в истории
Историки назвали имя самого богатого человека из всех, когда-либо живших.
Обновлено в 06:13
Общество
Автолюбителей Москвы призвали к бдительности из-за гололеда
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Общество
Роскомнадзор: Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей
Корпорация Google выплатила штраф в 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы, которые содержат противоправную информацию.
Обновлено в 03:08
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в закупках «Росконцерта»
«Росконцерт» в нарушение закона заключал контракты без проведения торгов и размещения информации на портале госзакупок, работу учреждения проверит московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Власти признали массовое отравление в детских садах в Москве
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале ответ управления Роспотребнадзора по Москве о случаях острых кишечных инфекций в детских садах в Москве.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга передано в суд
Рассмотрением уголовного дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, займется Московский окружной военный суд.
Обновлено в 07:48
Политика
Береза всерьез воспринимает «звонкую пощечину» Кадырова
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза сказал, что всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о звонкой пощечине.
Обновлено в 10:24