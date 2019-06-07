Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовцаRT на русском 17:13
Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Личности всех участников инцидента установлены, семеро из них арестованы. Одному из фигурантов дела вменяется убийство, остальным — хулиганство.
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Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
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