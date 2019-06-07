Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУОбщественное телевидение России вчера в 14:56

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.

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